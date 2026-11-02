Benevento. La Provincia lancia il censimento dei distributori di carburanti Per la riscossione del Canone Unico Patrimoniale stabilito dal Nuovo Codice della Strada

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi comunica l’avvio di una campagna straordinaria di censimento e ricognizione degli impianti di distribuzione carburanti le cui aree di servizio, piazzole di sosta, accessi o diramazioni siano direttamente collegati alla rete viaria di competenza della Rocca dei Rettori.

Il relativo Avviso Pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia ed è stato trasmesso ai Comuni, agli enti interessati e alle associazioni di categoria, per garantirne la diffusione.

La ricognizione, ha spiegato Lombardi, si è resa necessaria per la riscossione da parte della Provincia del Canone Unico Patrimoniale sugli accessi e sulle diramazioni delle strade, stabilito dal Nuovo Codice della Strada, configura un'entrata di natura tributaria che gli enti locali sono obbligati a riscuotere per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche e l'equità fiscale;

Sono tenuti a presentare la richiesta dichiarazione i titolari delle autorizzazioni o concessioni, i gestori, i proprietari e i legali rappresentanti degli impianti dotati di accessi carrabili sulle strade provinciali, con riferimento alle seguenti tipologie:

• impianti di distribuzione carburanti per autotrazione aperti al pubblico;

• impianti di distribuzione carburanti a uso privato.

I soggetti interessati dovranno trasmettere, entro e non oltre trenta giorni dal 2 novembre, data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio online, apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato allo stesso Avviso.

