È morto Luciano De Crescenzo, aveva 91 anni Napoli perde una delle figure più rappresentative della cultura partenopea moderna

È morto all’età di 91 anni Luciano De Crescenzo. Filosofo, ingegnere dell’innovazione, attore e scrittore De Crescendo ha rappresentato una delle figure più conosciute della cultura partenopea.

Oltre cinquanta i libri scritti, 18 milioni le copie vendute nel mondo, le sue opere sono state infatti tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 paesi.

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha subito espresso cordoglio per la perdita subita dalla città “Esprimo il cordoglio profondo mio personale e della città di Napoli - ha scritto in una nota il Sindaco - per la fine terrena del grande Luciano De Crescenzo uomo di immensa cultura che ha saputo interpretare al meglio l'anima del popolo napoletano. Persona di estrema intelligenza, enorme cultura e di una naturale simpatia tutta partenopea. Luciano mancherà molto a Napolie alla sua gente, lo ricorderemo tutti con immenso affetto e gratitudine."