Batman compie 80 anni, così Napoli lo festeggia Giornata di mostre e laboratori di disegno dedicati al grande cavaliere oscuro

Era il 1939 quando comparve la prima storia dell'uomo pipistrello sul numero 27 di “Detective Comics”, disegnato da Bob Kane. 80 anni fa nasceva uno degli eroi del fumetto più amati di sempre. Anche Napoli domenica avrà il suo "batman day". Presso i saloni monumentali della Biblioteca

nazionale arriva “Long Live Batman”, dalle 10 alle 14 con ingresso gratuito mostre, laboratori e iniziative per adulti e bambini. Un vero viaggio nella storia del cavaliere oscuro, con la riproduzione delle tavole originali dei fumetti dove è possibile ritrovare il suo inseparabile assistente Robin e il maggiordomo insostituibile Alfred Pennyworth, ma soprattutto il suo nemico giurato Joker e la sensuale Catwoman. Ci sarà anche una mostra di testi rari, manoscritti

e antiche edizioni a stampa, sulla storia delle illustrazioni del fumetto.

Alla manifestazione parteciperà anche la Scuola italiana di Comix di Napoli, che ha organizzato 5 laboratori di disegno: quello di “arte ed emozione” rivolto a bambini dai 5 ai 9 anni, “disegno junior” per bambini dai 10 ai 13 anni, “fumetto junior” e il laboratorio di “stop motion” (dai 5 ai 13 anni) per imparare a fare

animazione, con pochi mezzi e grandi risultati. Le attività si svolgeranno dalle 11 alle ore 13. Nel corso della mattinata interverrà anche il fumettista

napoletano Marco Castiello.Non possono mancare esibizioni live di cosplayers dell’associazione Altanur.