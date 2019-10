San Carlo: Franceschini ha firmato la nomina di Lissner Lo ha annunciato il Sindaco de Magistris che ha ricevuto una telefonata del ministro

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha appena annunciato di aver “ricevuto pochi minuti fa la telefonata del ministro Dario Franceschini che mi ha comunicato di aver firmato il decreto di nomina di Stephane Lissner come nuovo soprintendente del Teatro San Carlo con decorrenza dal primo aprile 2020. Intendo ringraziare il ministro in qualità di presidente del teatro e a nome del Consiglio di indirizzo per aver condiviso la nostra proposta e per aver firmato in tempi cosi rapidi. Ho immediatamente chiamato Lissner per comunicargli la notizia. Buon lavoro maestro".

Proprio ieri il Sindaco con un post su Facebook aveva svelato il nome di Lissner scrivendo sulla sua pagina “Ebbene sì... è inutile nasconderlo, è proprio vero: Stéphane Lissner sarà il nuovo sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo! Tutto questo se il Ministro Dario Franceschini sosterrà, come credo, la nostra proposta”

Nel post il primo cittadino partenopeo aveva anche raccontato come era nata la proposta “Tutto è iniziato circa un mese fa in seguito alla sua richiesta di incontrarmi - ha scritto il Sindaco - Da quell’incontro ho subito compreso l’amore che nutriva per la nostra città e soprattutto il forte desiderio di lavorare al San Carlo, visto come il luogo perfetto dove poter continuare una brillante carriera. Per il maestro Napoli è una grande sfida. Se Napoli non fosse cambiata in questi anni, soprattutto attraverso la cultura, se i napoletani non avessero creduto fino in fondo in un cambiamento, tutto questo non sarebbe accaduto. Una nuova stagione è alle porte. Una grandiosa stagione sta per cominciare”.