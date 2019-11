Muro di Berlino, 30 anni dalla caduta: portate un mattone A Napoli sabato in Piazza Carlo II si costruisce un muro e alle 18:53 sarà abbattuto

Sabato dalle ore 10 al centro di Piazza Carlo III si terrà la manifestazione “Abbattiamo i muri!”. La manifestazione celebrerà i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino. Parteciperanno all'evento persone provenienti da diversi background culturali accumunati dall’idea comune di difendere il senso di “comunità”. La giornata sarà articolata in più momenti. Alle 10 una plenaria accoglierà i partecipanti (WRITER) in cui gli artisti coloreranno la nostra giornata. La piazza sarà arredata con pannelli mobili sui quali i partecipanti cercheranno di raccontare un evento fondante dei nostri tempi.

Nel pomeriggio ci sarà il cuore dell’evento con l’istallazione di un muro a secco creato dai partecipanti e poi “distrutto” alla 18:53, ora in cui è avvenuta la caduta del Muro di Berlino. La possibilità per ogni partecipante, di portare con se un mattone del muro, numerato e personalizzato afferma Alessandro Papaccio, componente della DN AICS: “l’evento tenta di affermare e rappresentare un momento di riflessione importante, sulle dinamiche, oggi, spesso di scontro, che i mu ri non hanno mai avuto nella storia un mo mento di gloria”, e forse sia il momento di costruire ponti più grandi e sostenibili”.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con Kodokan Napoli, Arci Mediterraneo, Arci Gay, Ass. Palinuro, Assoutenti Campania, Afro Napoli United. Parteciperanno il sindaco di Napoli, l’Assessora ai diritti di Cittadinanza e le rappresentanze consolari della Repubblica di Germania.