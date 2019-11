Napoli: cittadinanza onoraria a Bruno Venturini Il cantante è uno dei massimi interpreti della canzone napoletana

Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha conferito oggi la cittadinanza onoraria a Bruno Venturini. Venturini è uno dei massimi interpreti della canzone napoletana nel mondo, nel 1995 l’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro lo nominò Grande Ufficiale della Repubblica Italiana per meriti artistici. Venturini, pseudonimo di Bonaventura Esposito, nato a Pagani, provincia di Salerno, è stato il primo artista occidentale invitato in Cina, ed ha al suo attivo una lunga serie di dischi di platino e d'oro.

Il Sindaco ha sottolineato che quella odierna “È una giornata importante per la musica napoletana nel mondo perché viene riconosciuta la cittadinanza onoraria a un grande interprete contemporaneo, un'artista che ha venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo cantando Napoli che ha una potenza culturale come nessun'altra città''.

Nelle motivazioni del conferimento c’è “il legame profondo” che Venturini ha avuto fin da ragazzino con la città partenopea.

Una carriera - come lui stesso ha spiegato - influenzata da artisti quali Sergio Bruni, Michele Galdieri, Enrico Caruso, Salvatore Di Giacomo, Roberto de Simone che - dice - ''mi ha insegnato la vera musica'' introducendolo alle canzoni storiche popolari, alla ricerca delle melodie e dei canti delle nobile e autentica tradizione contadina e popolare del nostro territorio.

Venturini, nel corso della sua carriera, si è esibito per Capi di Stato e personalità internazionali: la famiglia reale inglese, Gorbaciov, Clinton in occasione del G7 nel 1994, per il re di Spagna, Juan Carlos, per Papa Giovanni II. Per festeggiare il conferimento della cittadinanza onoraria il 13 novembre si terrà un concerto al teatro Politeama di Napoli L'evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.