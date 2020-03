"Il Cnr risponde", video per divulgare sui social la scienza Nel primo appuntamento la dottoressa Berisio di Napoli spiega come si diffonde un virus

La scienza inizia a contrastare oltre al contagio anche la cattiva informazione e le fake news che in questo momento pesano moltissimo sul contenimento del contagio da coronavirus. A muoversi con i nuovi strumenti informativi è stato il Consiglio Nazionale delle Ricerche con uno nuovo spazio divulgativo di due minuti sui social dal titolo "Il Cnr risponde”.

l nuovo spazio di informazione in pillole video di due minuti è dedicato alle principali questioni di attualità, oggi è online con Rita Berisio dell'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibb) di Napoli che spiega come si diffonde un virus e come, in attesa di un vaccino per Covid-19, gli scienziati stiano studiando in modo più approfondito quei farmaci già usati in emergenze sanitarie passate, come Ebola e Hiv. Il video è pubblicato sul sito della Cnr Web Tv (http://www.cnrweb.tv/lotta-ai-virus), sul portale ufficiale del Cnr (http://www.cnr.it/) e sui canali social istituzionali, seguendo l'hashtag #CNRrisponde: Facebook (https://m.facebook.com/UfficioStampaCnr/) Twitter (https://twitter.com/StampaCnr).