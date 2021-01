"Salvaguardare e valorizzare la lingua napoletana" Incontro in Regione con lo scrittore Maurizio de Giovanni

Martedì 26 gennaio 2021 alle ore 10,00 nell’aula del consiglio regionale della Campania, al centro direzionale di Napoli is.F13, il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero e la presidente della commissione consiliare permanente per l’istruzione e la cultura, Bruna Fiola, incontreranno il comitato tecnico scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua napoletana, istituito con la legge regionale nr.14 del’8 luglio 2019 e composto da membri esperti in materia selezionati dal consiglio regionale e da membri designati dal mondo accademico.

Parteciperanno all’iniziativa il presidente del comitato, lo scrittore Maurizio de Giovanni, e i componenti Nicola De Blasi, Armando De Rosa, Rita Librandi, Carolina Stromboli, Francesco Montuori, Umberto Franzese.

L’incontro è stato richiesto dal comitato per informare il nuovo presidente eletto sullo stato dei lavori che esso ha svolto e sul nuovo corso che si intende intraprendere in adempimento a quanto previsto dalla legge stessa.