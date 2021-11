"Ho 14 anni e non sono una stronza" il nuovo libro di Jacopo Fo edito a Napoli Marotta &Cafiero presenta il libro alla Fiera della Piccola Editoria

“Ho 14 anni e non sono una stronza”. E’ questo il titolo forte e provocatorio del romanzo di Jacopo Fo in uscita oggi per la Marotta&Cafiero Editori. Un romanzo di formazione, ironico e spietato, sull’adolescenza, ribelle e sincera verso un mondo adulto preso a schiaffi da una quattordicenne e dalla sua comitiva. “Gli stronzi siete voi. Al massimo posso aver fatto un po’ di casino, ma non è colpa mia se il mondo è così. Quando sono nata era già una merda. E non credo proprio di aver peggiorato la situazione”.

“Qui si racconta di com’è avere 14 anni, quando ti affacci alla vita e scopri che è un casino incomprensibile. Gli adulti sono incomprensibili, insensibili; e si sono completamente dimenticati di come erano a 14 anni”, dichiara Jacopo Fo.“Un libro scritto dalla parte delle ragazze e dei ragazzi. Perché non ho mai potuto dire alle mie figlie: 'Io alla tua età non mi comportavo così male…' perché io alla loro età ero giovane, brufoloso, gracile, spaventato e confuso - ricorda Fo -. Le ragazze mi schifavano e avevo la passione di mettermi nei guai; poi arrivava la polizia e mi portava via. E mio padre doveva venire a riprendermi in questura. Poi ho iniziato a scrivere”.

“Un affresco potente che Jacopo Fo regala alla nostra casa editrice e alla Scugnizzeria - dichiara il direttore editoriale della Marotta&Cafiero, Rosario Esposito La Rossa - che ai giovani adolescenti ribelli e sfacciati è abituata e ne vede passare un bel po’ tutti i giorni”.“Jacopo Fo accende un riflettore importante su una fase della vita per molti versi incompresa, e le colpe non sono quasi mai dei ragazzi”, aggiunge. Il titolo fa parte della collana “Zanzare”, che raccoglie libri pungenti, libri d'inchiesta, scomodi e controcorrente.

Il libro sarà presentato a Roma il 4 dicembre alle 16:30 presso la Sala Antares de La Nuvola nell’ambito di “Più Libri più liberi” , la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria in programma dal 4 all’ 8 dicembre. Con l’autore dialogherà lo stesso Rosario Esposito La Rossa, con le letture di Vincenzo Cassone, a moderare lo scugnizzo Luca Arenella.