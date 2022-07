"Vedi Napoli e poi...torni": oltre 100 appuntamenti in città fino ad ottobre Presentato il ricco cartellone di eventi: "Una città viva dal punto di vista culturale e artistico"

Oltre 100 appuntamenti fino al 7 ottobre nelle municipalità, con un progetto articolato in tre linee: “La Musica che gira intorno…”, con eventi musicali nelle 10 Municipalità, “Al Parco in armonia” che si svolgerà nella villa comunale, e “Itinerari nelle Municipalità” con percorsi di visite guidate. Presentato il ricco cartellone di eventi nell'ambito dell'iniziativa "Vedi Napoli e poi... torni".

«Far tornare i turisti che stanno arrivando nella nostra città, facendo registrare numeri da record con milioni di presenze, è l’obiettivo che ci siamo posti come amministrazione comunale - dichiara l’assessore Teresa Armato -. Mostreremo la vivacità artistica e culturale di una Napoli sempre più poliedrica, con protagonisti artisti di varie generazioni per coinvolgere un pubblico sempre più ampio anche in termini di età».

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha affermato che «il calendario di iniziative culturali in città per il periodo estivo si fa sempre più ricco. La rassegna “Vedi Napoli e poi.. torni” mette in luce il grande potenziale artistico e culturale del nostro territorio, attraverso una programmazione che mantiene solido il legame con le Municipalità promuovendone le rispettive tipicità».