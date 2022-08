A Sorrento a Villa Fiorentino il concerto del Comoverão 4tet Appuntamento Martedì 23 agosto alle 21 per la serie "Incontriamoci in Villa"

Ancora un appuntamento artistico di qualità nell'estate sorrentina con l'organizzazione della Fondazione Sorrento che per la rassegna "Incontriamoci in villa" propone per martedì 23 agosto, alle ore 21, il Comoverão 4tet in concerto.

Direttore artistico della Fondazione è Antonino Giammarino che sta curando il rilancio della proposta artistico-culturale della Fondazione amministrata da Alfonso Iaccarino.

Il progetto Comoverão è un duo di musica brasiliana fondato da Simona Boo e Diego Imparato, con alle spalle un lungo lavoro che nasce anche dall'eterogeneità della loro formazione e da esperienze professionali diverse.

Simona è stata la vocalist dei 99 Posse durante il tour Curre curre guagliò 2.0. Diego, invece, come bassista e contrabbassista, ha alle spalle collaborazioni importanti con tanti musicisti e progettinapoletani.

In occasione del concerto sul palco di Villa Fiorentino a Sorrento arricchiranno la formazione il magistrale pianista Mario Nappi e il valente batterista Luca Mignano, anche loro protagonisti dinumerosi progetti musicali.

Il live è un ponte tra la musica di Napoli e quella Brasiliana.La scaletta è molto varia e dinamica, si passa da brani quali "Falsa Baiana" e "Voce 'e Eu" (entrambi composizioni di João Gilberto), fino alle più conosciute "Mas Que Nada", "Tristeza" e Shimbalaiê”.

Non manca un omaggio al cantautore napoletano per eccellenza: Pino Daniele. A conferma che la world music ha la capacità di far dialogare suoni e versi di diversi continenti dandone un amalgama omogenea e potente. La musica favorisce da sempre il fondamentale incontro tra culture.

Organizzazione, produzione e promozione evento: Fake In info 328 200 5169. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.