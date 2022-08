Il "Festival Internazionale del Libro d'inchiesta" ospita Alessandro Di Battista Ultimo appuntamento della rassegna culturale ideata da Vincenzo Iurillo e Marco Cocurullo

Giunge al termine il "Festival Internazionale del Libro di Inchiesta" svoltosi nella suggestiva cornice del Grand Hotel Gocce di Capri a Massa Lubrense (Na) e l'ospite dell'incontro in programma Lunedì 29 agosto alle ore 20 è Alessandro Di Battista con "Il caso Regeni e l'ipocrisia occidentale".

In collegamento video ci sarà Basma Mostafa la giornalista egiziana costretta all'esilio per aver scritto dei depistaggi del governo egiziano. Moderano l'incontro Max Civili e Francesco Cancellato direttore di Fanpage.it

Il 25 gennaio 2016 Giulio Regeni, dottorando dell’Università di Cambridge, scomparve mentre svolgeva uno studio sul campo al Cairo, in Egitto. Il suo corpo, torturato, fu trovato in un fosso nove giorni dopo, il 3 febbraio. A distanza di sei anni l’Egitto continua a negare ogni responsabilità nella vicenda, mentre gli autori di questo crimine sono ancora a piede libero. Continua però la battaglia per la verità. L’omicidio di Giulio Regeni non è stato solo un attacco inaccettabile e senza precedenti al principio della libertà accademica, questo crimine ha anche rivelato la portata e la brutalità della repressione controrivoluzionaria in corso in Egitto, da parte di un Governo certo della sua impunità.

Il Festival è stato uno degli appuntamenti culturali e di attualità più importanti tra quelli che si sono svolti nella Penisola Sorrentina nell'estate della ripartenza ed è frutto dell'intuizione di Vincenzo Iurillo, giornalista de "Il Fatto Quotidiano" che, insieme a Marco Cocurullo hospitality manager del Gocce di Capri, hanno proposta una vera e propria sfida con l'intento di riaccendere le coscienze e di sviluppare un confronto sui grandi temi del nostro tempo attraverso gli interpreti di lavori e ricerche che hanno animato le serate lubrensi.