Napoli, boom di presenze a Palazzo Reale tra eventi e aperture straordinarie Il direttore Epifani: con le aperture serali tanti stranieri ma anche molti napoletani

Tanti in fila nei musei campani per la prima domenica d'autunno a ingresso gratuito promossa dal Ministero della Cultura. Complice il bel tempo ed i numerosi turisti che continuano ad arrivare nel capoluogo partenopeo è stata una domenica dai grandi numeri anche per Palazzo Reale di Napoli, che nel fine settimana appena trascorso ha registrato un nuovo record di presenze.

Soddisfatto il direttore Mario Epifani: “Da aprile abbiamo avuto sempre numeri importanti, quello di ieri sicuramente il picco più alto. Un dato nel nostro caso - spiega il direttore Epifani - aiutato anche dal fatto che nel week end c'è stato il Festival della Lettura e dell'Ascolto che ha invaso tutti gli spazi dei cortili e del Palazzo Reale. E questo sicuramente ha attirato ulteriormente pubblico, perché oltre ai 5700 visitatori del museo abbiamo avuto circa 8mila presenze nei cortili”.

Tornano, inoltre, le aperture serali: “Visto il successo delle aperture serali realizzati tra agosto e settembre, che evidentemente hanno trovato molto riscontro tra il pubblico, abbiamo riproposto l'iniziativa già sabato scorso e ne abbiamo in programma già altre due il 15 e 29 ottobre e ulteriori due aperture per novembre sempre di sabato sera”.

Iniziativa che trova il riscontro dei turisti, ma che riporta a Palazzo Reale anche molti napoletani: “Nel periodo estivo ci sono stati tanti arrivi grazie anche alle crociere e alla vicinanza con il porto, tanti stranieri – spiega ancora Epifani - ma anche molti italiani e le aperture serali favoriscono i napoletani. Persone che probabilmente di giorno hanno difficoltà e invece preferiscono la sera per visitare o tornare a visitare il Palazzo Reale”.