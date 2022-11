Sorrento, ecco il libro"Vi racconto la mia vita" con la biografia di Stinga Venerdì 11 novembre alle 16.45 la presentazione del volume sull'imprenditore

Venerdì 11 novembre alle ore 16.45 nel giardino incantato del Ristorante O’ Parrucchiano La Favorita del patron Enzo Manniello sarà presentato il volume "Vi racconto la mia vita", curata da Giovanni Petagna con la presentazione del giornalista Marco Mantegna e che narra la biografia del cavaliere Antonino Stinga imprenditore sorrentino nel settore della logistica e dei trasporti.

L'epopea familiare e imprenditoriale di Antonino Stinga

351 pagine che in successione cronologica propongono flash narrativi: sapidi aneddoti, lucidi ricordi, eventi, gioiosi e luttuosi. Un vortice di coinvolgenti emozioni e di moti dell’anima del percorso esistenziale di Stinga: un’epopea a carattere familiare, amicale, imprenditoriale, associativo e politico-amministrativo, che copre un arco temporale di 91 anni, dalla nascita del protagonista, il 10 febbraio 1931, ad oggi. Un’ammirevole e autentica saga di un self made man, il quale ha contribuito, come tanti altri personaggi d’impresa, operanti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, alla storia dell’imprenditoria sorrentina, famosa non solo a livello nazionale.

L’opera è impreziosita da una straordinaria galleria fotografia, degna di una mostra, che, racconta, per immagini, non solo un secolo quasi di vita dell’imprenditore, ma spaccati della nostra cittadina, nella sua evoluzione, sociale e urbana, dal primo al secondo dopoguerra, dalla ricostruzione al miracolo economico, dall’esplosione turistica alla dimensione urbanistica attuale. Un archivio tutto da conservare e da tutelare.

Raffaele Lauro: "Una travolgente biografia...un vissuto avvincente"

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Sorrento, avvocato Massimo Coppola, e l’onorevole Annarita Patriarca, segretario dell’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. Relazioneranno Marco Mantegna e don Carmine Giudici, parroco della Chiesa Cattedrale di Sorrento. Concluderà Raffaele Lauro, segretario generale di Confimpresa, già prefetto e senatore della Repubblica e negli anni '80 assessore alla Cultura e vice Sindaco di Sorrento: “Sono onorato dell’invito a presentare questa travolgente biografia del mio fraterno amico Antonino. Un vissuto avvincente e irripetibile. Ho letto, con crescente emozione i suoi vividi ricordi, a partire dalla dedica ai genitori e alle zie suore, molti dei quali ricordi mi hanno visto testimone - spiega Lauro - Ci lega e ci legherà sempre la memoria di un antico intreccio di origine familiare, del comune amore per le rispettive madri e del condiviso spirito di servizio pubblico, reso insieme alla nostra amata città di Sorrento e alla gente comune, fatto di generosità, di fratellanza e di solidarietà, umana e cristiana. Sarà molto difficile non essere travolti dalla commozione”.