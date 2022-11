La "Trilogia del Caravaggio" per la Sorrento Classica M'illumino d'inverno Tre appuntamenti alla Basilica di Sant'Antonino il 18, 19 e 20 novembre

Tre appuntamenti, il 18 19 e 20 novembre nella Basilica di Sant'Antonino inaugurano la IV Edizione della manifestazione "M'illumino d'inverno" con la "Trilogia del Caravaggio" proposti dal Comune di Sorrento con la Società di Concerti Sorrento diretta dal maestro Paolo Scibilia e "Sorrento aspetta te".

In concomitanza anche con l’uscita del film “L’ombra di Caravaggio”, che vede protagonisti Michele Placido alla regia e l’attore Riccardo Scamarcio, il progetto “Trilogia del Caravaggio”, si snoda attraverso i tre eventi programmati.

Venerdì 18 novembre, ore 18.30, con il celebre Requiem K626 di W.A. Mozart, interpretato nella trascrizione storica per quartetto d’archi di Peter Lichtenthal (1778 - 1853) dal Wolfgang Soloists Ensemble, composto dai maestri di formazione sancarliana: Patrizio Rocchino e Carlo Coppola (violini), Paolo Di Lorenzo (viola) e Nicola Dario Orabona (violoncello).

Sabato 19 novembre, che prevede tre turni orari: 17.00, 18.00 e 19.00, i “Tableaux Vivants” da Caravaggio. Quadri viventi tratti da famosi dipinti del Caravaggio, uno spettacolo di grande impatto emotivo che consente di vedere ricreate sotto gli occhi degli spettatori ben 23 tele interpretate da attori professionisti in posa plastica, con l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Un solo taglio di luce illuminerà la scena come fosse inquadrata in una immaginaria cornice, mentre i cambi di scena saranno a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi.

Lo spettacolo costituisce l’opera “La Conversione di un Cavallo”, "manifesto" della "pittura della realtà" caravaggesca come lo definisce Vittorio Sgarbi, ideato e prodotto dalla compagnia Ludovica Rambelli Teatro - Les Tableaux e nato nel 2006 grazie a un progetto didattico della Facoltà di Architettura della Campania “Luigi Vanvitelli”. Già ospite dal 2006 di importanti eventi in Italia ed all’estero, rappresentato a Sorrento per la seconda volta quest’anno in esclusiva assoluta.

La Trilogia si concluderà, domenica 20 novembre, alle ore 18.30, con il concerto di musica barocca e voce recitante “I Colori della Musica”. Suite di celebri brani di autori coevi al periodo caravaggesco, interpretati dall’Ensemble Meridies, composto da Selene Pedicini (violino), Giovanna D’Amato (violoncello), Ezio Testa (accordion), Gabriele Zanini (voce recitante).

Questa inusuale composizione strumentale vede l’impiego eccezionale dell’accordion, in luogo dell’harmonium, con lo specifico proposito di conferire e confermare la valenza di universalità ed attualità della musica barocca ancora oggi, attraverso l’esecuzione di noti capolavori di Bach, Haendel e Vivaldi, alternati a letture di testi letterari su temi d’ispirazione seicentesca. Evento presentato in anteprima assoluta a Sorrento, in collaborazione con “Ateneo Musica Basilicata”.

Gli eventi della S.C.S. sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti a sedere.