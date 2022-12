"Anch'io..." la poesia di Samuele Cipolletta che vince i pregiudizi La presentazione alla Biblioteca Diocesana di Sorrento sabato 17 dicembre

Lui è Samuele Cipolletta, uno scrittore quindicenne finalista del XXXIX Premio Firenze, che esprime tutto il suo mondo interiore in 25 poesie che saranno presentate sabato 17 dicembre, alle ore 17, nella Biblioteca Diocesana di Sorrento. La prefazione è stata curata dal giornalista Fabrizio d'Esposito e l'introduzione dal dottor in Iranistica Luciano Mastrogiacomo, due professionisti e uno scenario pregno di cultura e di storia che ben accompagnano questo esordio letterario e che interverranno alla presentazione.

L'Associazione "Ristoro dell'Anima" ha curato la pubblicazione e l'evento

Samuele dà forma a quello che tanti giovani e anche adulti vorrebbero fare: esprimere i propri sentimenti, ma non lo fanno o non riescono a farlo. L'opera di Cipolletta diventa quindi uno stimolo, un incentivo a esprimersi, a dare testimonianza di sè, dei propri tormenti interiori e di tutto quanto accompagna un percorso di vita. Un modello di maturità e di semplicità nello stesso tempo.

La pubblicazione del lavoro e l'organizzazione dell'evento di presentazione sono stati organizzati dall’Associazione culturale “Ristoro dell’anima” di Massa Lubrense che ha come obbiettivo quello di dar voce a ragazzi e giovani, di farli esprimere tramite le varie forme d’arte e di sensibilizzare quanto più possibile il pubblico.

L’associazione ha al suo attivo due mostre d’arte nel 2021 e 2022, e altri progetti di scrittura che coinvolgono i ragazzi dal 2020 e con questo evento si allargano ulteriormente gli orizzonti per una commistione di arti e ispirazioni.