San Carlo in sciopero: salta il Don Chisciotte E' la prima volta che salta uno spettacolo nel massimo napoletano

Annullato al San Carlo il 'Don Chisciotte della Mancia' di Paisiello in programma stasera alle19, a causa dello sciopero dei lavoratori del teatro. Le incertezze sul futuro (il soprintendente Lissner dal primo di giugno dovrebbe decadere per effetto del decreto legge che lo 'pensiona' avendo già compiuto 70 anni) e la stabilizzazione dei precari sono alla base della protesta. E' la prima volta però che l'agitazione in atto fa saltare uno spettacolo: nei giorni scorsi, in due occasioni, gli artisti ospiti si erano esibiti con successo anche se accompagnati solo da un pianista esterno alla compagine del lirico.