Castellammare di Stabia, il premio "Rosso di Stabia" sabato 15 al Supercinema Gli organizzatori hanno deciso di spostare la location dalla Reggia del Quisisana

"Rosso di Stabia" è fuor di dubbio uno dei maggiori e più attesi eventi culturali della Città di Castellammare, quest'anno giunto alla settima edizione, e conferisce il "Premio Radici" alle eccellenze stabiesi che portano in altro il nome della città in Italia e nel mondo. La novità di quest'anno riguarda la decisione dell'ultim'ora di spostare la location dell'evento dalla Reggia di Quisisana al Supercinema per consentire un maggiore accesso di pubblico.

Pierluigi Fiorenza spiega le ragioni della scelta: "Piacevolmente sommersi dalle vostre richieste. Sarà stato l'effetto di “Mare fuori” o per la presenza di straordinari talenti stabiesi che abbiamo deciso di spostare la location di Rosso di Stabia dalla Reggia di Quisisana al Supercinema. In questo modo il pubblico potrà passare da 200 a 450 spettatori in un ambiente refrigerato.

Nel corso della serata sarà premiato anche l'attore Alessio Lapice, protagonista di numerose fiction tra cui “Imma Tataranni” e di film come “Il primo re”, “Diabolik, Ginko all'attacco” e altri. Gli inviti per accedere a Rosso di Stabia saranno disponibili da domani, mercoledì, al Bar Fontana di piazza Ferrovia".

L'evento è in programma per sabato 15 luglio alle ore 20.30