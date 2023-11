L'importanza delle biblioteche di periferia: parte il progetto per Napoli est Parte il progetto “Perife-Biblio”, vincitore del bando “Biblioteche e Comunità”

Per valorizzare il ruolo delle biblioteche come luogo di incontro e strumento di coesione sociale, il Comune di Napoli ogni anno sostiene le organizzazioni del terzo settore che scelgono di candidarsi ai bandi "Biblioteche e Comunità”, rafforzando in tal modo la collaborazione con le diverse realtà private attive sul territorio per l’incremento e il miglioramento dell’accesso agli spazi e al patrimonio bibliotecario pubblico. Il progetto “Perife-Biblio” è stato selezionato per il partenariato del Comune di Napoli proprio perché ha offerto un’adeguata proposta di valorizzazione delle biblioteche “Deledda”, “Cozzolino” e “Andreoli”, presidi di cultura nelle aree periferiche della città.

ll progetto

Grazie al progetto “Perife-Biblio” le biblioteche “Deledda” e “Andreoli”, già da alcuni anni al centro di un percorso di valorizzazione, vedranno un significativo incremento dei servizi e delle attività per il pubblico.

Il progetto coinvolgerà, inoltre, la biblioteca “Cozzolino” di Barra, che sarà oggetto di un intervento finalizzato a valorizzarne gli spazi e a ripristinare le attività di lettura e studio al suo interno.

Il progetto, di durata biennale, si articolerà in tre macro-aree d’azione:

- connessione tra biblioteca e lo spazio circostante;

- potenziamento dei servizi per la comunità di utenti;

- introduzione di nuovi strumenti di comunicazione e monitoraggio.

Nell’ambito della prima macro-area, saranno realizzati dei laboratori di arredo partecipato, concepiti per rendere gli spazi interni e esterni delle biblioteche “Deledda” e “Andreoli” più rispondenti alle esigenze della comunità degli utenti e dei potenziali fruitori.

Al medesimo fine risponde anche l’azione di progettazione partecipata degli spazi delle tre biblioteche individuate che sarà condotta dal DiARC, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, che si articolerà in un percorso laboratoriale suddiviso in più fasi che renderà le biblioteche luoghi accoglienti e di fiducia. Sono inoltre previsti laboratori per la creazione di spazi verdi a servizio delle biblioteche “Deledda” e “Cozzolino”, nonché interventi di rifunzionalizzazione e ristrutturazione della biblioteca “Deledda”.



Con riferimento alla seconda macro-area d’azione prevista l’estensione dell’orario di apertura delle biblioteche “Deledda” e “Andreoli” che, per 70 settimane, resteranno aperte dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 il sabato. Un articolato programma di iniziative contribuirà ad animare le biblioteche coinvolte con visite guidate dedicate alle scuole primarie e secondarie del territorio, corsi di italiano per “expat” e migranti, laboratori per bambini, rassegne cinematografiche, incontri e presentazioni di libri, a cui si aggiungeranno iniziative di lunga durata quali la predisposizione di corner per la donazione di volumi e di sportelli di informazione e orientamento dedicati alle politiche europee in settori di forte impatto quali quello della mobilità.

Lo sviluppo delle iniziative sarà costantemente accompagnato da un’attività di comunicazione e promozione dedicata, con l’organizzazione di eventi di disseminazione, la creazione e l’animazione di canali social, l’elaborazione di un’immagine coordinata. Sarà infine predisposto un sistema informatico di monitoraggio che, mediante l’utilizzo di una card, permetterà di costruire un database aggiornato con informazioni e dati sull’utenza.



Le attività in partenza

Tra le prime attività in partenza si segnala, oltre al prolungamento dell’orario di apertura della biblioteca Deledda, l’attivazione di corsi di italiano per stranieri, condotti dall’associazione “Italiano senza Confini”, in programma il giovedì in orario serale sempre presso la biblioteca comunale di Ponticelli. Dal 2024 prenderanno il via ulteriori iniziative, tra cui un ciclo di proiezioni cinematografiche organizzato da Arci Movie e una serie di laboratori e letture a voce alta con bambini e ragazzi curata dalle associazioni Terra di Confine e A Voce Alta. Il nuovo anno vedrà, inoltre, l’avvio degli incontri di presentazione di volumi, che saranno inaugurati con il romanzo di Lorenzo Marone “Sono Tornato per Te” (Feltrinelli).



Il partenariato



Tra i partner del progetto “Perife-Biblio”, oltre al Comune di Napoli, vi sono: l’associazione Noi@Europe, la cooperativa sociale Sepofà, l’associazione Terra Di Confine, ARCI Movie, Famiglia Murialdo, la cooperativa Verde Speranza, Banca del Tempo, Italiano Senza Confini, l’associazione A voce Alta, TCK Movement, La Bottega delle Parole, il DiARC - Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli “Federico II”, l’associazione Ricomincio dai Libri.