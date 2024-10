Giugliano in Campania: ripristinato il parco archeologico di Liternum Antonio Arcudi Archeoclub : "Lì dove andò in esilio e morì Scipione l’Africano!"

"E’ stato ripristinato il parco archeologico di Liternum, sul lago Patria, a Giugliano, in Campania e la sua apertura è stata un successo". Ad annunciarlo è Antonio Arcudi presidente Archeoclub d’Italia sede di Napoli.

"Archeoclub D’Italia ha la missione di essere collante tra società, cultura e conoscenza. In Campania c’è un altro Parco Archeologico. Il parco archeologico di Liternum, sulle rive del lago Patria, è stato recentemente ripristinato e inaugurato nel comune di Giugliano in Campania.

L’antica città di Liternum, fondata quasi sicuramente intorno al 194 a.C. come colonia marittima romana è famosa soprattutto per essere stata il luogo dell’esilio volontario e della morte di Publio Cornelio Scipione meglio conosciuto come Scipione l’Africano.

Il valoroso generale che prima sconfisse Annibale a Zama durante la seconda guerra punica. Una leggenda narra che la cosiddetta Torre di Patria (tra Castelvolturno e Giugliano), sia stata edificata coi materiali della villa di Scipione l’Africano".