Napoli: ecco la stagione 2025-2026 del magnifico teatro San Carlo Sabato 6 dicembre l'annunciata inaugurazione con la prima rappresentazione

Tredici titoli operistici, quattro balletti, diciotto concerti, quattro recital pianistici e undici appuntamenti di Musica da Camera per 120 alzate di sipario: la Stagione 2025-2026 del Teatro di San Carlo, in attesa del nuovo Sovrintendente a due mesi dall'addio di Lissner, si presenta con un programma importante e lo slogan "Be Luminous".

Sabato 6 dicembre 2025 annunciata l' inaugurazione con la prima rappresentazione al Lirico di Napoli di Medea di Luigi Cherubini con Sondra Radvanovsky, regia Mario Martone, sul podio Riccardo Frizza. In cartellone altre due opere del 1700 mai viste a NAPOLI: Alcina di Händel e Mitridate, re di Ponto di Mozart. Titoli meno frequentati si accostano a capolavori del repertorio: la Stagione attraversa il Belcanto di Rossini con La Cenerentola e di Donizetti con Lucia di Lammermoor, ripercorre le stagioni di Verdi con Nabucco, Aida e Falstaff.

L'opera francese è rappresentata da Massenet con Werther, il verismo italiano da Cilea con Adriana Lecouvreur fino a Puccini con La bohème e Turandot.

Il Direttore Artistico Ilias Tzempetonidis sottolinea l'importanza di "aprire a un pubblico molto più giovane".

Per i 2500 anni di Napoli attesa Partenope, unica opera lirica scritta da Ennio Morricone, prima esecuzione assoluta, con la regia della artista Vanessa Beecroft, libretto di Guido Barbieri e Sandro Cappelletto (12 e 14 dicembre).

Per la Stagione di Concerti ci sarà anche Marina Abramovic che firmerà in aprile Histoire du Soldat di Igor Stravinskij ed El amor brujo di Manuel de Falla. Tornando alle opere, per la regia, accanto ai debutti di Laurent Pelly, Andreas Homoki e Bárbara Lluch, tornano a Napoli Claus Guth, Willy Decker, Gianni Amelio, Damiano Michieletto, Davide Livermore, Vasily Barkhatov. Si avvicenderanno sul podio Marco Armiliato, Dan Ettinger, Riccardo Frizza, Francesco Lanzillotta, Iván López-Reynoso, Vincenzo Milletarì, Lorenzo Passerini, Pinchas Steinberg, Speranza Scappucci.

Le grandi voci del panorama lirico internazionale saranno ancora una volta protagoniste, per citarne solo alcune, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Ludovic Tézier, Elina Garanca, Lisette Oropesa, Sondra Radvanovsky, Pretty Yende, Con una nota il sottosegretario al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi invia gli auguri per la stagione, aggiungendo: "Ci aspettiamo che il Sindaco, durante la conferenza stampa, annunci il nome del nuovo consigliere del Teatro consentendo così al Ministero della Cultura di procedere alla comunicazione dei suoi due consiglieri e alla immediata convocazione del consiglio d'indirizzo scaduto ormai da più di un mese".

Questo il commento del sindaco Manfredi: "Visto che è cosi importante questa nomina, nei prossimi giorni la faremo". Prima della presentazione, il sindaco aveva ribadito: "Seguo la legge: la proposta viene dal Consiglio d'Indirizzo (attualmente il vecchio è in prorogatio, ndr), poi il Ministero farà la sua funzione. Chi sarà sovrintendente dovrà continuare questo percorso e soprattutto essere in grande sintonia con il territorio e le istituzioni del territorio. Il San Carlo è patrimonio di NAPOLI, non di altri".