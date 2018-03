Infarto fulminante: assessore irpino muore al lavoro Il dramma: Michele Roselli è morto, paese sotto shock

di Simonetta Ieppariello

Il suo cuore si è fermato per sempre, all’improvviso senza che i presenti e i sanitari, allertati e arrivati sul posto, potessero strapparlo alla morte.

Dramma in Irpinia per l'improvvisa morte di Ciro Michele Roselli, assessore al Comune di Sperone, deceduto questa mattina, improvvisamente.

L'uomo è stato colto da un infarto fulminante ed è morto mentre era a lavoro. La notizia si è diffusa rapidamente.

Il sindaco Marco Santo Alaia si è recato nel vicino comune di Tufino dove lavorava Roselli. Si attende l’arrivo del medico legale per la riconsegna della salma. L'intera comunità è profondamente addolorata per il dramma che ha sconvolto tutti. La notizia si è immediatamente sparsa per il paese, sul luogo della tragedia sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Nola e i sanitari del 118 per tentare di soccorrere l’uomo purtroppo già privo di vita.