Qualiano, lunedì la consegna degli assegni di studio Cerimonia con l’incontro dei 4 laureati e 2 diplomati meritevoli

Appuntamento in Biblioteca comunale, alle ore 12,00, per la cerimonia con l’incontro dei 4 laureati e 2 diplomati meritevoli. L’assessore Biancaccio: “Sono felice di premiare chi studia con impegno e serietà”

E’ un appuntamento importante quello di lunedì 19 Marzo 2018 alle ore 12,00, presso la Biblioteca comunale “Giuseppe Di Matteo”, in via Macello, 20. In calendario la Cerimonia di consegna degli assegni di studio, per diplomati e laureati meritevoli. E’ la Prima edizione dell’iniziativa fortemente voluta dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Valentina Biancaccio e varata dall’Amministrazione De Luca, per gli studenti meritevoli di Qualiano.

“Non mi stancherò mai di ripeterlo: sono felice di premiare chi studia con impegno e serietà.- ricorda l’assessore Biancaccio- Sono cifre piccole, che ci auguriamo di poter incrementare, ma sono un segno tangibile della considerazione che questa Amministrazione ha del merito, di chi studia con profitto e tenacia sapendo che sta costruendo il suo futuro e quello della propria comunità. Quest’anno abbiamo assegnato in tutto solo 6 borse di studio. Mi auguro che il prossimo anno siano in numero maggiore gli studenti con i requisiti richiesti dal regolamento.”

L’istituzione e l’erogazione di assegni di studio, ha, infatti, lo scopo di concorrere a favorire il proseguimento della formazione universitaria a studenti capaci e meritevoli, che si sono diplomati nell’anno scolastico 2017/18 e si sono iscritti all’Università. Agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori sono destinati 10 assegni ognuno dell’importo di 500€, ma solo due sono rientrati nei parametri del regolamento per beneficiare dell’assegno che è quello del voto di diploma non inferiore a 97/100. Sono quattro, invece, gli studenti universitari in regola con gli esami e con una media del 28 su 30, destinati di altrettanti assegni dell’importo di 700€. La graduatoria è pubblica ed è verificabile sul sito del Comune.

“Investire in formazione universitaria, in cultura, in maggiori occasioni per i nostri giovani, è il pilastro del nostro futuro. – sottolinea il sindaco Ludovico De Luca- I giovani sono la linfa grazie alla quale crescerà Qualiano. Ogni euro investito oggi, per creare le condizioni per migliorare la loro crescita e formazione, sono certo che “domani” ci ritornerà moltiplicato.”

Appuntamento a lunedì in biblioteca, per partecipare a quest’importante momento di crescita sociale e culturale a cui prenderanno parte anche la dirigente e del Liceo Cartesio, Donatella Acconcia e la collega dell’Ipia Marconi, Giovanna Mugione.