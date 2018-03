Da oggi è attivo il Pos al servizio dei mercatali Per versamento Cosap e Tari a Boscoreale

E’ attivo da oggi il Pos presso gli uffici dell’area mercatale per consentire in forma elettronica, ai commercianti che accedono all’area mercatale, il versamento della Cosap, canone di occupazione del suolo e aree pubbliche, e della Tari, tassa rifiuti.

“Con l’attivazione del pos -spiega il sindaco Giuseppe Balzano- diamo un ulteriore servizio ai commercianti. Un metodo che garantisce trasparenza e tracciabilità e che consente di eliminare il maneggio de denaro in contanti. Questo nuovo servizio contribuirà anche ad innalzare i controlli sugli incassi di tributi essenziali per le finanze del comune”

“Il pos -commenta Angelo Costabile, vicesindaco, assessore alle attività commerciali e produttive- è un grosso vantaggio per gli operatori commerciali che occupano stalli alla fiera settimanale. Il pagamento elettronico da oggi consente un doppio vantaggio: per i mercatali di ottenere una maggiore rateizzazione dei tributi, e per l'ente assicura un minor rischio di mancati pagamenti in quanto gli operatori entreranno nell'area solo se verseranno il tributo dovuto”.