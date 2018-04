"Una città che scrive' per la dislessia e per l’autismo" Premio 2018 a Casalnuovo di Napoli

La terza antologia del premio “Una città che scrive” e il volume-supplemento, la forza della scrittura per la dislessia, saranno presentati il prossimo 26 maggio, dalle ore 19.00, a Casalnuovo di Napoli presso il Teatro del Centro Pier Paolo Pasolini.

Madrina della serata sarà la straordinaria attrice Giuliana De Sio e testimonial dell'evento sarà anche l’attore Massimiliano Gallo.

La terza antologia avrà quest’anno una 'Sezione Speciale al mondo della Dislessia' con un supplemento intitolato “La Dislessia, una forza per la scrittura”, una raccolta di poesie e brevi racconti interamente dedicata al tema della Dislessia.

La prefazione è firmata dalla sociologa Raffaella Danzica, e da Teresa Capparelli, una giovanissima psicologa.

L' antologia avrà inoltre una 'Sezione Speciale al mondo della Dislessia' con un supplemento intitolato “La Forza della Scrittura per la Dislessia”, una nuova raccolta di poesie e brevi racconti interamente dedicata al tema della Dislessia.

La sezione speciale del Premio era stata presentata a Casalnuovo di Napoli, nel corso di una serata a cui aveva partecipato, come testimonial l’attore Michele Placido, ed era stata poi riproposta a Milano, alla sala Arena della Samsung District, nel corso del convegno “Strategie & Tecnologie per l’inclusione”, con media partner Donna Moderna.

“A scrivere sono stati bambini e ragazzi con DSA e bisogni educativi speciali, genitori e familiari, insegnanti, amici e chiunque abbia voluto utilizzare il Premio come spazio per dare voce alle esperienze vissute, anche non necessariamente in prima persona. Ci piace pensare che la forza della scrittura possa essere un virus positivo in grado di contagiare chiunque”, questo il commento di Giovanni Nappi, fondatore del Premio Letterario Una Città Che Scrive.

Un nuovo volume, dunque, dal titolo “La Forza della Scrittura per la Dislessia”, che si preannuncia ricco di speranza, con la copertina disegnata da Samuele Gamba, il giovane artista dislessico che ha collaborato con AID in occasione della settimana nazionale della dislessia e del ventennale AID, e con un font speciale ad alta leggibilità realizzato dalla EasyReading per i lettori dislessici.

Il font di scrittura della EasyReading (www.easyreading.it/it), nato dalla matita del designer torinese Federico Alfonsetti, è riconosciuto a livello internazionale.

“Ringrazio Federico Alfonsetti che ha deciso di concederci gratuitamente l’uso della sua straordinaria intuizione. EasyReading è un valido strumento compensativo per i lettori con dislessia e questo ci aiuterà ad essere, come concorso letterario, sempre più un valido progetto socio culturale inclusivo ” il commento finale di Nappi.

La nuova opera conterrà anche qualche immagine a colore dei lavori eseguiti da amici autistici, che hanno preso parte al Concorso di Pittura a loro riservato “Una Città Che Dipinge”.

L’appuntamento di fine maggio sarà la serata delle premiazioni con tre sezioni ordinarie e altrettante sezioni speciali, per un numero complessivo di 12 premi in denaro da attribuire.

Il Premio ha registrato, sino ad oggi, ben oltre 1200 partecipanti a circa un mese dalla scadenza del bando e l’obiettivo è di confermare i numeri dello scorso anno.

Accompagnerà le letture dei testi vincitori dell’edizione 2018 del Premio Letterario 'Una Città Che Scrive' il sax di Marco Zurzolo, direttore della parte artistica del Concorso per il terzo anno consecutivo. (Foto tratta dal profilo facebook di Giuliana De Sio).