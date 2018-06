Il Ctp investe su Qualiano potenziando i trasporti Oggi la presentazione della linea del 366

Il Ctp investe su Qualiano potenziando i trasporti. Oggi alle ore 10.30, in sala consiliare la conferenza stampa, di presentazione dell’implementazione della linea del 366 che fungerà anche da navetta toccando i punti più distanti del territorio.

All’incontro saranno presenti Gianluca Iazeolla, amministratore di Ctp, la Compagnia di trasporti pubblici della Città metropolitana di Napoli, il consigliere metropolitano Giuseppe Cirillo, con delega ai Trasporti ed il sindaco Ludovico De Luca.

“Il Ctp è consapevole che la situazione trasporti della cittadina a Nord di Napoli è alquanto disastrosa, per questo abbiamo continuato in un discorso già intrapreso da tempo con il mio predecessore.- sottolinea l’A.U. Iazeolla- Il potenziamento della nuova linea del 366, pensiamo che possa andare a soddisfare le esigenze della cittadinanza, in particolar modo nei collegamenti con la stazione della FS di Ponte Riccio nella vicina Giugliano.”

Dunque non più una sola fermata “circolare” in piazza Kennedy, ma la linea 366 proseguirà attraversando via Santa Maria a Cubito con fermate in piazza Rosselli, Circumvallazione Esterna, poi dopo aver circoscritto la Rotonda Auchan, proseguirà su via San Francesco a Patria, con una fermata in prossimità del “Pentolone” a pochi passi dalla Stazione di Ponte Riccio delle Ferrovie dello Stato. Tornando indietro per l’altra corsia, il pullman prenderà la rampa Asi e la Grande Viabilità per giungere in via Ripuaria dove effettuerà delle fermate, per proseguire poi verso il ponte di Surriente e via Campana, dove sono previste altre tappe.

Tutti i dettagli verranno forniti dai tecnici nel corso della conferenza di presentazione dell’implementazione della linea 366, che fungerà anche da navetta urbana, permettendo ai cittadini di spostarsi da un capo all’altro del paese.