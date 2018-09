Una "clinica mobile" dell’Asl Napoli 2 Nord Screening oncologici gratuiti

Due giorni di screening oncologici gratuiti sul territorio di Acerra per il 28 e 29 settembre 2018 con una “clinica mobile” dell’Asl Napoli 2 Nord.

E’ quanto stato stabilito ieri durante un incontro che si è svolto presso la sede dell’Asl Napoli 2 Nord alla presenza, tra gli altri, del Sindaco Raffaele Lettieri per promuovere con più energia la prevenzione oncologica gratuita. Con il primo cittadino di Acerra infatti, è stato concordato che nei giorni del venerdì 28 e sabato 29 settembre 2018, l’Asl Napoli 2 Nord installerà un laboratorio per effettuare screening gratuiti con 2 ambulatori per il Pap Test, 1 ambulatorio per l’ecografia mammaria, 1 desk per la distribuzione dei kit per lo screening del colon retto e 1 desk per la prenotazione degli esami mammografici presso le sedi dell’Asl. Inoltre, dalle ore 9 alle ore 19 di venerdì 28 e sabato 29 settembre saranno presenti 1 ginecologo, 1 medico ecografista e 2 ostetriche.

Per ottenere tutte le informazioni necessarie o per ulteriori comunicazioni relative alle modalità per partecipare agli screening e alla sede della clinica mobile, basterà consultare i canali di comunicazione ufficiale del Comune di Acerra (www.comune.acerra.na.it) e scaricare gratuitamente l’Applicazione per smartophone ComunicaCity.