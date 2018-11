Termovalorizzatori in Campania, parla in sindaco di Acerra "Chi non vuole gli impianti, pensa di scaricare per sempre qui"

Acerra, il Sindaco Lettieri: «Condividiamo l’idea di realizzare altri termovalorizzatori in Campania così da spegnere quello di Acerra. Chi si oppone scarica sul territorio acerrano, per sempre, il peso dello smaltimento dei rifiuti in Campania».