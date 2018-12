Riparate le giostre del parco giochi a San Giuseppe Vesuviano L'amarezza del sindaco dopo gli atti vandalici

Interventi di manutenzione degli addetti al servizio di coordinamento per la qualità della vita. Riparate le giostre del parco giochi in piazza Elena d’Aosta.



Gli addetti al servizio di coordinamento per il miglioramento della qualità della vita stanno completando, in questi giorni, la potatura degli alberi della città e stanno effettuando interventi di manutenzione sull'intero territorio cittadino.



Questa mattina, in particolare, hanno compiuto interventi di riparazione delle giostre di piazza Elena d'Aosta, provvedendo anche all’affissione della nuova cartellonistica dedicata a facilitare un uso corretto dei beni e delle aree destinate ai bambini.



“Qualche sciagurato si diverte a danneggiare le giostre destinate ai bambini in piazza Elena d'Aosta - ha commentato Vincenzo Catapano, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, aggiungendo - si divertirà di meno quando sarà colto sul fatto dagli agenti di pubblica sicurezza. Noi, intanto, le ripariamo e le rendiamo più belle per i nostri bambini. Grazie agli addetti al servizio di coordinamento per il miglioramento della qualità della vita ed ai consiglieri comunali che si prodigano

quotidianamente per la crescita della città San Giuseppe Vesuviano ”.