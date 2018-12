A Nola Il Sogno di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori La Pro Loco Nola Città d’Arte riunisce gli artisti delle compagnie teatrali locali

Giunge alla terza edizione la rappresentazione scenica itinerante del Sogno di Sant’Alfonso, un’iniziativa, ideata dalla Pro Loco Nola Città d’Arte e subito sposata dalla Compagnia Teatrale Nolana Pipariello, che vuole far conoscere e valorizzare una delle tante memorie storiche della città di Nola, la nascita nell’antico palazzo Zamparelli del canto "Tu scendi dalle stelle".

Sabato 22 dicembre a partire dalle 17.30 nel centro storico di Nola faremo insieme un viaggio nel tempo, nella Nola del 1754, quando con l’approssimarsi del Natale, su invito del Vescovo Troiano Caracciolo del Sole, Alfonso Maria de’ Liguori giunse in città. Alloggiato presso i fratelli Zamparelli, in un palazzo nel cuore di Nola, concepì la pastorale, che di lì a poco diffuse e tuttora resta il brano musicale natalizio più amato e suonato.

Dalla realtà storica alla spiritualità e all’immaginario senza tempo del Natale, il sogno di Sant’Alfonso diverrà il nostro attraverso il viaggio verso Betlemme di Giuseppe e Maria con Gesù in grembo, impersonati da Antonio Esposito Pipariello e Maura Tronci, e attraverso i volti di viandanti, tavernieri, popolani e pastori. L’evento quest’anno vede la partecipazione, oltre che dei partner storici come la Compagnia Teatrale Nolana Pipariello e l’Associazione ComeTe, anche degli artisti dell’associazione teatrale Il Dialogo e del Gruppo d’Arte Drammatica Radici, che hanno generosamente accettato l’invito della Pro Loco ad unirsi in questa rappresentazione scenica corale ed itinerante.

Il Sogno di Sant’Alfonso gode del patrocinio morale della Diocesi di Nola, del Comune di Nola e della Congregazione dei Redentoristi della Casa Natale di Sant’Alfonso di Marianella. L’iniziativa sarà realizzata grazie al sostegno e alla vicinanza delle imprese nolane Snie, D’Amore Gioielli, Abbate Florist, Coco’s Piazza Duomo e della cereria Irim.