Carta d'identità elettronica: determinata la tariffa In caso di smarrimento, furto o deterioramento

La Giunta comunale ha determinato la tariffa per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica in caso di smarrimento, furto o deterioramento, stabilendo che il costo di duplicazione sarà di euro 27,30 (costo così ripartito: diritto fisso euro 10,26; diritto di segreteria euro 0,25; corrispettivo dello stato euro 16,79). Il costo per il rilascio o rinnovo della Carta d’Identità Elettronica è pari a euro 22,20.