Regolare avvio del nuovo anno scolastico a Boscoreale Immediata pulizia delle aree verdi alla presenza del sindaco

E’ iniziato stamane il nuovo anno scolastico. Il sindaco Antonio Diplomatico ha assistito personalmente alle operazioni d’avvio delle attività didattiche presso diversi plessi disseminati sul territorio, intrattenendosi con alunni e genitori, e raccogliendo da quest’ultimi suggerimenti e segnalazioni circa alcune criticità ancora esistenti.

“Innanzitutto - commenta il sindaco Diplomatico - rivolgo l’augurio di buon anno scolastico ad alunni, famiglie, dirigenti scolastici, personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole del territorio, ai quali non faremo mancare il sostegno e la vicinanza dell’Ente. Sostanzialmente l’avvio delle attività didattiche si è svolto senza alcun disagio, anche grazie alla piena disponibilità delle strutture scolastiche.

La nostra maggiore preoccupazione era quella di testare l’efficienza del servizio al plesso Cangemi, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione, e devo dire che, grazie all’impegno del dirigente scolastico, dei docenti e delle famiglie, stamattina è andato tutto per il meglio, così come ha funzionato l’ordinanza di divieto di sosta e fermata agli autoveicoli in via prolungamento Luigi Oliva, emanata proprio per consentire un accesso in sicurezza all’edificio scolastico. Tuttavia – aggiunge il sindaco – sono consapevole che le maggiori criticità, che ho anche personalmente rilevato, sono dovute alla mancata pulizia delle aree verdi di diversi plessi scolastici.

Assicuro che ho già avviato un’indagine interna per accertare le responsabilità del mancato servizio che fin dai mesi scorsi avevo disposto in previsione della riapertura delle scuole. C’è una ditta esterna deputata a svolgere tali servizi e ne dovrà rispondere all’amministrazione e alla comunità. Entro pochi giorni - conclude il primo cittadino - vi sarà una radicale pulizia di tutti i plessi scolastici, sui cui lavori vigilerò personalmente”.