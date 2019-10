Cicciano: disabilità e imprenditorialità, si può fare! Uildm a sostegno dei giovani con il progetto starters

L’Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare incontra gli alunni degli istituti del territorio campano per un dibattito sugli strumenti capaci di dare il via a percorsi di vita autonoma per le persone con disabilità, in un contesto di impegno e partecipazione allo sviluppo delle realtà locali, in cui si mira a superare il concetto di puro assistenzialismo, favorendo una partecipazione diretta e significativa nello sviluppo economico del territorio.

Domani mattina 31 ottobre, alle ore 10.30, l’Istituto Carmine Russo, in via Giordano Bruno, a Cicciano, ospiterà il primo di quattro incontri promossi nell’ambito del progetto “Startes”, una iniziativa sostenuta dal piano regionale Benessere Giovani e condivisa con altre associazioni del territorio campano. La convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, il rapporto tra la disabilità e l’occupazione, la figura del Disability manager: questi alcuni di temi oggetto dei confronti che si chiuderanno il prossimo tre dicembre in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

“Intendiamo superare il concetto del "Siamo tutti uguali" favorendo - ha spiegato il presidente dell'associazione Uildm di Cicciano, Benito De Luca -una crescente consapevolezza nelle possibilità del singolo, così come dell'esperienza collettiva, a partire da un discorso che parla di competenze e sensibilità che sono però differenti nell'approccio alle sfide quotidiane. Ognuno può dare il proprio contributo, alla propria maniera attraverso il proprio background di esperienza di vita; ognuno può contribuire alla crescita di un gruppo, di piccole o grandi dimensioni che sia, mettendo a disposizione degli altri il proprio bagaglio di conoscenza”.

La sezione ciccianese dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ha portatola propria esperienza al Progetto "Starters: Giovani idee e vita", promosso in collaborazione tra associazioni del territorio e Comune di Cicciano nell'ambito della complessiva iniziativa regionale "Benessere Giovani".

La platea che verrà coinvolta nei confronti sarà composta dagli studenti del liceo Enrico Medi e dell'Isituto alberghiero Carmine Russo di Cicciano: “Una scelta – spiega De Luca - maturata nella consapevolezza del ruolo fondamentale della formazione, così come per l'età dei ragazzi, chiamati ad importanti scelte per il proprio futuro. Il progetto rientra in un percorso avviato da anni sul territorio.Dopo aver portato avanti discorsi sull'inclusione, sull'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, pensiamo sia arrivato il momento di presentare l'opportunità di coinvolgimento anche nella vita economica della realtà locale".

GLI APPUNTAMENTI

31 ottobre - CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

10:30 - IPSSEOA "Carmine Russo"

Relatori: Assunta Stefanile, Lucia Romaniello, Nicola Strocchia

Presentazione del libro “Viaggio verso te” di Francesco Nunziata

16 novembre - DISABILITA', LAVORO ED OCCUPAZIONE

10:30 - Liceo E. Medi di Cicciano

Relatori: Alfredo DI Salvo, De Luca Benito, De Luca Pasquale

30 NOVEMBRE - IL DISABILITY MANAGER

10:30 - Liceo Medi di Cicciano

Moderatore: Alfredo Di Salvo

Disability Manager: Generoso Di Benedetto

Presentazione del libro "Pulcinella è cattivo" di Gianluca Di matola

3 dicembre - GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

9:30 - Teatro Nadur di Cicciano

Festa per la Giornata Internazionale dei diritti delle Persone con Disabilità con un evento spettacolo. Prevista la partecipazione dell’amministrazione comunale di Cicciano, una cospicua rappresentanza dei due istituti superiori con i dirigenti. Ad allietare la mattinata ci sarà la mostra pittorica dell'artista Vittorio Savinelli, lo spettacolo musicale di Myky Petillo con la partecipazione di Anna Teresa,DonadeoTavasso e specialGuest la band "Scoppiati".