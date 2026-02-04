Sicurezza alimentare: sequestrati 240 chili di frutta e verdura I prodotti saranno devoluti allo zoo di Napoli

Rivendite senza autorizzazioni, occupazione di suolo pubblico ma anche irregolarità in materia di igiene. E' stato riscontrato tutto questo nel corso di controlli condotti dalla Polizia Locale nei quartieri Secondigliano, Arenella e Vomero. Svolti in collaborazione con il personale dell'Asl Napoli 1 Centro, sono stati eseguiti anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini. Nel complesso, sono state elevate sanzioni per oltre 6.000 euro e sequestrati circa 240 chili di frutta e verdura, successivamente devoluti allo zoo cittadino.

A Secondigliano, gli agenti dell'Unità Operativa territoriale hanno individuato una rivendita ambulante di prodotti ortofrutticoli risultata priva delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività e per l'occupazione del suolo pubblico.

È emerso inoltre che alcuni alimenti posti in vendita non erano adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici, in violazione delle normative igienico-sanitarie. Gli operatori hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 20.000 euro, disposto la cessazione immediata dell'attività abusiva e proceduto al sequestro di 40 cassette di ortofrutta, pari a circa 75 chili di merce, insieme all'attrezzatura impiegata per la vendita.

Tra l'Arenella e il Vomero, il personale dell'Unità Operativa territoriale ha effettuato controlli su alcuni esercizi di vicinato dedicati alla vendita di frutta e verdura. In particolare, in via Giulio Palermo e in Largo dei Cangiani sono state riscontrate violazioni relative all'occupazione di suolo pubblico non autorizzata, alla mancanza delle autorizzazioni necessarie per l'esposizione della merce su aree pubbliche e a irregolarità in materia di igiene degli alimenti. Il personale dell'Asl ha inoltre rilevato in uno degli esercizi diverse infrazioni gravi che hanno comportato la sospensione temporanea dell'attività.