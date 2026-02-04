Il Pascale scende in piazza: visite gratuite a Napoli per la prevenzione Truck nelle piazze napoletane e tre giorni di controlli gratuiti

Portare la sanità nei luoghi della vita quotidiana, trasformando la prevenzione oncologica in un gesto semplice, accessibile e vicino alle persone. È questo l’obiettivo de “Il Pascale scende in Piazza”, la nuova iniziativa dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, presentata in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro e destinata a svilupparsi nei prossimi mesi con appuntamenti diffusi sul territorio cittadino.

Il progetto, sostenuto anche dalla Regione Campania, unisce assistenza sanitaria, informazione ed educazione alla salute, con l’obiettivo di contrastare la disinformazione, rafforzare il rapporto di fiducia tra medici e cittadini e aumentare l’adesione ai programmi di prevenzione, ancora oggi troppo spesso sottovalutati. La diagnosi precoce resta infatti una delle armi più efficaci nella lotta contro il cancro.

«Portare l’oncologia fuori dalle corsie ospedaliere significa avvicinare la prevenzione alla vita reale delle persone – spiega il direttore generale del Pascale, Maurizio di Mauro –. Con questa iniziativa vogliamo intercettare anche chi, per paura o disinformazione, rimanda i controlli. La prevenzione non è un lusso, ma un diritto, e noi intendiamo renderla accessibile a tutti».

Visite gratuite in piazza: date, luoghi e servizi

L’iniziativa prevede l’allestimento di poliambulatori mobili su truck attrezzati e tre giornate di visite gratuite, dalle 9:00 alle 15:00, in alcune delle principali piazze di Napoli, ciascuna dedicata a specifici ambiti di prevenzione oncologica.

6 marzo 2026 – Piazza Dante

In occasione del Mese della sensibilizzazione sui tumori femminili, saranno offerte:

ecografie mammarie per l’individuazione precoce di noduli e linfonodi;

consulenze psicologiche per superare paure e resistenze ai controlli;

consulenze nutrizionali per il controllo del peso e della composizione corporea.

14 maggio – Piazza Italia

In concomitanza con la Giornata Mondiale della Tiroide e il Mese Europeo della prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle:

visite ed ecografie tiroidee;

visite dermatologiche con dermatoscopia, fondamentali per la diagnosi precoce del melanoma, che in Italia registra circa 15mila nuovi casi l’anno.

11 giugno – Piazza degli Artisti

In occasione della Giornata Mondiale del Cancro della Prostata:

visite urologiche, essenziali perché il tumore prostatico è spesso asintomatico nelle fasi iniziali;

consulenze nutrizionali per ridurre i fattori di rischio legati al sovrappeso;

visite di chirurgia toracica per la prevenzione dei tumori polmonari, con valutazione dei fattori di rischio e dei sintomi respiratori.

Prevenzione e cultura scientifica

«Questa iniziativa si accompagna a un lavoro costante di divulgazione ed educazione sanitaria – sottolinea il direttore scientifico del Pascale, Alfredo Budillon – che l’Istituto porta avanti da anni, dalla Settimana della Ricerca nelle scuole fino alle attività di sensibilizzazione durante tutto l’anno».

A sostenere il progetto anche la Regione Campania. «Una sanità vicina ai cittadini è la direzione verso cui dobbiamo lavorare – afferma il presidente Roberto Fico – per garantire un sistema sanitario di prossimità efficiente e accessibile. Il Pascale mette insieme prevenzione e assistenza, portando operatori sanitari e informazione scientifica direttamente in piazza. Sensibilizzare alla cultura della prevenzione è un dovere fondamentale delle istituzioni, soprattutto in occasione della Giornata mondiale contro il cancro».

Un’iniziativa che trasforma la piazza in uno spazio di salute, consapevolezza e futuro.