dispositivo circolazione in galleria vittoria lavori impianto ventilazione

Per lavori di manutenzione all’impianto di ventilazione, dalle ore 23.30 di questa sera, mercoledì 4 febbraio, alle ore 5 di giovedì 5 febbraio 2026, nella galleria Vittoria è istituito il divieto di transito veicolare nella corsia di marcia con direzione via Ammiraglio Ferdinando Acton.
In particolare l'ordinanza disposta dal Comune prevede che durante la chiusura i veicoli diretti da via Giorgio Arcoleo a via Ammiraglio Ferdinando Acton percorreranno via Chiatamone - via Generale Giordano Orsini – via Cesario Console - via Ammiraglio Ferdinando Acton.
Viene pertanto disposto che “tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto”.
L’impresa esecutrice dei lavori dovrà installare la segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l’attuazione del presente dispositivo provvisorio di traffico nonché la segnaletica indicante i percorsi alternativi; ripristinare, al termine dell’intervento, lo stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare preesistente.