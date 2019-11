Boscoreale: "Risolto problema pubblica illuminazione" Attivato impianto nel secondo tratto di via Grotta Parrelle

“Dall’altro ieri abbiamo attivato l’impianto di pubblica illuminazione nel secondo tratto di via Grotta Parrelle, che da anni era al buio”. Ad annunciarlo Ida Trito, assessore ai lavori pubblici che aggiunge “Con questo intervento, ripetutamente sollecitato dai cittadini residenti, abbiamo risolto l’annoso problema. Al contempo l’illuminazione di questo tratto di strada consente anche di tutelare maggiormente la sicurezza dei cittadini

che risiedono in quell’area periferica della città. I lavori – conclude Ida Trito – rientrano tra quelli previsti per l’ammodernamento della pubblica illuminazione cittadina”.