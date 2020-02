Sostegno alimentare: c'è l'avviso per accedere al beneficio Il comune di Torre Annunziata ha aderito al progetto di sostegno sociale

Lo scorso aprile, il comune di Torre Annunziata ha aderito al progetto di sostegno sociale “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” proposto dal Banco Alimentare Campania Onlus per il biennio 2019-2020, che prevede la distribuzione mensile (agosto escluso) di un pacco contenente alimenti di prima necessità a favore di famiglie che versano in particolari condizioni di disagio economico.

Destinatari dell’intervento sono i cittadini che, alla data di approvazione del bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel comune di Torre Annunziata da almeno 1 anno; cittadinanza italiana, di uno Stato aderente all’Unione Europea o di un altro Paese, ma con il permesso di soggiorno della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo; valore Isee non superiore a 5 mila euro.

Per l’accesso al beneficio del “Sostegno alimentare” i cittadini potranno presentare la propria istanza ritirando l’apposito modulo presso l’Ufficio di Piano del Comune oplontino sito in via Parini, 78.

Le domande dovranno essere consegnate a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo Generale al corso Vittorio Emanuele III, 293 entro le ore 12 di martedì 10 marzo 2020, pena l’esclusione.

Per informazioni è possibile consultare il bando sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it o rivolgersi al Settore Politiche Sociali del comune di Torre Annunziata in via Parini, 78, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, e il martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30; o telefonando ai numeri 081.535.86.12 e 081.535.86.05.