Acerra, confermata positività di un’altra persona al Covid-19 L'annuncio del sindaco Raffaele Lettieri

Il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha comunicato la positività di un altro cittadino residente ad Acerra al Covid-19, pertanto i positivi in città salgono a 10 persone, più un cittadino acerrano isolato presso il Comune di Sant’Anastasia.

Dal sindaco di Acerra Raffaele Lettieri sono giunti gli auguri di una pronta guarigione a lui e a tutti gli altri malati: “In questo momento di difficoltà auguro a tutti di superare velocemente la malattia. Il nucleo Usec19 del Comune sta contattando quotidianamente questi nostri concittadini per prestare loro assistenza di ogni genere, per sapere se hanno bisogno di beni di prima necessità.

A loro e ai familiari ricordo che se c’è qualche esigenza o se c’è bisogno di medicinali, possono rivolgersi al Comune che prontamente li sta assistendo. Invito anche quelle persone che sono in quarantena fiduciaria a rivolgersi al Comune”. “Ribadisco a tutti gli altri concittadini l’importanza di restare a casa, bisogna rispettare le norme emanate per contenere la diffusione del virus. Per evitare il diffondersi del contagio – conclude il primo cittadino - è indispensabile che ognuno di noi rispetti scrupolosamente tutte le indicazioni impartite dalle autorità. Restare a casa è l’unica cura