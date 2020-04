Acerra: un nuovo positivo e un guarito in città Aggiornamento del numero dei contagiati

Il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha comunicato nuovi aggiornamenti sul numero dei contagiati e dei guariti ad Acerra: si registra la positività di un’altra persona residente ad Acerra al Covid-19 e la guarigione di un cittadino per un totale di 12 contagiati in città, una persona in isolamento a Sant’Anastasia e una persona guarita che era in isolamento ad Acerra. Tutte le persone in isolamento continuano ad essere seguite quotidianamente dal Nucleo Usec19 che con diverse professionalità.

Continuano le quotidiane operazioni di controllo della Polizia municipale in applicazione delle eccezionali misure tese a contenere la diffusione del contagio e per evitare il mancato rispetto delle disposizioni governative.

Con diversi posti di blocco in città - soprattutto nelle direttrici principali di ingresso ed uscita dalla città -, tra ieri e la mattinata di oggi si sono registrate 27 multe a cittadini che, per futili motivi e senza comprovate esigenze, sono stati trovati in giro dagli agenti della Polizia municipale.