Boscoreale: nuove misure per la sicurezza stradale Un provvedimento temporaneo e sperimentale nei pressi della sede postale

Con apposita ordinanza, il comando polizia municipale, con decorrenza dalle ore 15:00 del 29 aprile, ha istituito l’area pedonale in via Vittorio Emanuele, largo prospiciente l’Ufficio Postale. In tale area è ammessa la circolazione dei veicoli della polizia municipale, delle forze di polizia, di emergenza, dei Vigili del Fuoco, e degli autorizzati.

Il provvedimento è temporaneo e sperimentale, ed è finalizzato a garantire la maggiore sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, nonché il distanziamento sociale dell’utenza in attesa di accedere all’Ufficio Postale.