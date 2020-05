Primo maggio: il messaggio del sindaco di Boscoreale Festa in tono minore ma comunque significativa

Festa dei Lavoratori, questo il messaggio alla città del sindaco Antonio Diplomatico “Quest’anno il primo maggio, la festa dei lavoratori, sarà celebrato in tono minore. Ciò però non ci deve impedire di vivere questa giornata quale momento per consolidare la solidarietà e la coesione sociale. Il mio pensiero va a tutti coloro che un lavoro non lo hanno o lo hanno perso, con l’auspicio che possano ritrovarlo per vivere un futuro migliore”.