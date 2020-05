Boscoreale, convocato il consiglio comunale Martedì 12 maggio alle ore 15.00 l'assise

Il consiglio comunale è stato convocato dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione per martedì 12 maggio alle ore 15:00, e in seconda convocazione giovedì 14 maggio alle ore 15:00, per la trattazione dei seguenti argomenti: “Ambiente Reale”, approvazione piano di risanamento.