Casamarciano: "Nel weekend screening sierologici gratuiti" Il sindaco Manzi: "Anticipiamo la fase 3 della regione Campania con la prevenzione"

Si terranno venerdì 15 e sabato 16 maggio presso la sede della Protezione Civile nel rione Gescal a Casamarciano i test sierologici da Covid-19 di richiamo.

Ad effettuare l'esame saranno infatti persone che, lo scorso 11 aprile, si sono sottoposti allo screening aderendo all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Manzi per contenere il contagio e la diffusione del virus tra i residenti.

Casamarciano, come si ricorderà, è stato tra i primi comuni a lanciare il progetto di contenimento contagio attraverso i test sierologici poi adottato anche dalla regione Campania.

Inizialmente rivolto ai cittadini residenti maggiormente esposti al pubblico per motivi lavorativi, il programma è stato ora esteso anche ai soggetti residenti impegnati al di fuori della comunità.

Tante le richieste volontarie arrivate finora in Municipio. "Anticipiamo ancora una volta la regione Campania dando vita a quella che il presidente Vincenzo de Luca chiama la fase 3 con screening a tappeto sui soggetti a contatto con il pubblico - spiega il sindaco Andrea Manzi - Un lavoro di prevenzione reso possibile grazie alla disponibilità dei nostri medici di base Giovanni Cavaccini, Clemente e Maria de Rosa con l'infermiere Carmine Antonio Tafuro ed il biologo Pietro Tortora che, in modo del tutto volontario, hanno messo a disposizione della comunità energie e tempo, oltre alle indubbie capacità professionali, per il bene della salute pubblica. Andiamo avanti con senso del dovere supportati dal senso di responsabilità dei nostri cittadini che - termina Manzi - hanno avuto un comportamento rispettoso durante tutto il periodo dell'emergenza".