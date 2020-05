Acerra, cala il numero dei positivi: solo 4 i contagiati Il Sindaco Lettieri: "Frutto dell’attenzione da parte di tutti"

Ad Acerra cala il numero delle persone positive al coronavirus. Il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha fatto pervenire oggi comunicazione della guarigione di altri cittadini residenti ad Acerra che erano positivi al Covid-19. Pertanto, le persone che attualmente risultano positive in città sono 4.

Il Sindaco Raffaele Lettieri annunciando meno di 5 casi positivi e rinnovando nuovamente gli auguri di pronta guarigione anche a questi concittadini ha ribadito: «E’ stato fatto un gran lavoro territoriale, i cittadini sono stati attenti, diligenti, hanno rispettato tutte le precauzioni per arginare l’espandersi della pandemia. Non c’è stato contagio territoriale, qualche caso in città ha riguardato trasmissioni in famiglia.

Un grande lavoro è stato fatto anche dai medici di base che hanno seguito pedissequamente i loro pazienti, e un grande lavoro è stato fatto dall’ufficio Usec-19 del Comune, dalle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio che hanno operato per il distanziamento sociale e per i controlli. Acerra è stata rigidamente controllata. Ora c’è la fase più delicata con la possibilità di muoversi tra i comuni, di incontrare altre persone al di fuori del territorio cittadino.

E’ necessario e utile osservare tutte le misure di precauzione e di distanziamento sociale indicate dal Ministero della Sanità e dal Governo perché spostandosi si possono incrociare persone asintomatiche».