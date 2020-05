Casamarciano Il comune compra il Castello Mercogliano Il sindaco Andrea Manzi: "Lo avevamo promesso. È una questione di serietà politica"

Il consiglio comunale di Casamarciano ha dato il via libera all'acquisto del castello Mercogliano. L'ultima assemblea cittadina ha infatti approvato all'unanimità l'atto che permetterà l'acquisizione dell'importante sito storico da parte del comune con annesso giardino e bosco, più volte palcoscenico del prestigioso festival del teatro.

3.300.000,00 l'importo complessivo che l'ente si è impegnato a versare con una considerevole decurtazione rispetto al valore stimato dalla predetta CTU pari a 4.767.260,00 euro.

Un importo che vede una ulteriore decurtazione di 779.222,61 euro come corrispettivo a titolo di permuta di una serie di immobili di proprietà comunale.

"È la giusta e naturale risposta all'impegno di questi dieci anni di amministrazione che giustifica il perché di tante scelte - spiega il sindaco Andrea Manzi - A quanti spesso mi chiedevano 'chi te lo fa fare' ecco oggi la risposta. Un amore incondizionato per questa terra in cui albergano sentimenti di passione e di condivisione ci hanno spinto come amministrazione ad investire sul territorio lavorando al futuro delle generazioni a venire. Un atto d'amore e di responsabilità che si concretizza nell'acquisizione di un sito che è la chiave identitaria di questa comunità che, con la naturale riqualificazione urbana che porterà, creerà indotto economico ed occupazionale per i giovani di questa terra. Una grande opportunità per la comunità e l'intera area nolana che rappresenta un momento storico di cui tra qualche anno - conclude Manzi - vivremo i benefici apprezzandone i sacrifici fatti per arrivare fin qui. Un impegno promesso e portato a termine con l'intera squadra di 'Casamarciano libera e giusta' ".

Varato il provvedimento ora si attende l'ultimo passaggio per procedere con l'atto di acquisto. La compravendita del complesso monumentale dovrà infatti essere necessariamente subordinata al rilascio di idoneo prestito ordinario e/o flessibile (in alternativa di contratto di mutuo) dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a a favore del comune.