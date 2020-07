Rubata l’auto della Croce Rossa di Ercolano Borrelli: "Un atto vergognoso"

“Purtroppo ieri pomeriggio, nel mentre eravamo in procinto di consegnare ancora quattro spese solidali a Torre del Greco, è stata rubata la nostra auto croce rossa!”- è il post denuncia comparso sulla pagina “Croce Rossa Italiana - Comitato di Ercolano”.

Infatti durante il pomeriggio del 6 luglio, è stata rubata l’auto della Croce Rossa di Ercolano mentre i membri stavano consegnando le spese solidali nel territorio di Torre del Greco.

“Un gesto che provoca tanta tristezza ma anche tanta rabbia. Quest’auto ha rappresentato un mezzo ed uno strumento con il quale la Croce Rossa di Ercolano ha potuto affrontare l’emergenza covid distribuendo generosità e solidarietà su tutto il territorio ed ora questo furto, un atto vigliacco e spregevole, offende ed insulta tutto questo lavoro svolto. Ma siamo pronti ad affermare che alla fine a spuntarla saranno i giusti, la macchina solidale non si fermerà a causa di qualche imbecille di qualche criminale ma proseguirà senza sosta e più forte di prima.

Ci auguriamo che gli individui che hanno commesso tale furto possano ravvedersi o che siano individuati e puniti in breve tempo. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla Croce Rossa.”- è stato il Commento del Consigliere Regionale dei Verdi-Europa verde Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione sanità.

Il post del comitato di Ercolano che ha fatto subito il giro del web: "È successo davvero? Purtroppo nel mentre eravamo in procinto di consegnare ancora quattro spese solidali a Torre del Greco, è stata rubata la nostra auto croce rossa! Questa auto ci è stata affidata ad inizio emergenza Covid-19, dalla Fca bank, per supportare le tantissime attività messe in campo dalla croce rossa italiana a favore dei più deboli. Ha percorso km e km per i territori di Ercolano, TorredelGreco e TorreAnnunziata, ha consegnato oltre 3000 spese solidali, ha consegnato farmaci a tutti i pazienti covid e ha supportato ogni attività messa in campo! È stata il braccio e le gambe di tanti volontari che, senza freni, ancora oggi scendono in campo per aiutare chiunque ne abbia bisogno!

Ai gesti incivili e brutti noi rispondiamo con la forza di crederci ed aiutare ancora senza sosta. Sempre per voi. Nonostante tutto. Crediamo davvero nel tempo della gentilezza.