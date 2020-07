Forio d’Ischia, strisce blu anche per gli scooter Verdi-Europa Verde: "Il comune faccia un’inversione di marcia"

Periodo di crisi economica per molti quelli del post lockdown per l’emergenza covid ma sembra che le amministrazioni comunale siano insensibili al problema.

Succede, infatti, che a Forio d’Ischia sano stati installati, nella zona del porto e del lungomare, gli stalli blu per la sosta a pagamento anche per gli scooter.

“In un periodo di crisi economica, come questo che stiamo affrontando, dove già bisognerebbe abolire molte strisce blu o ridurne sensibilmente i costi, mettere il parcheggio a pagamento anche per gli scooter ci sembra qualcosa di profondamente sbagliato.

Tanta gente ha perso il lavoro, tante attività si sono fermate, diversi alberghi non hanno riaperto, a dimostrazione di ciò, e per questo crediamo che questo voler battere cassa ad ogni costo non è accettabile. Pertanto, chiediamo al Comune di Forio di fare un’inversione di marcia e di rimuovere gli stalli a pagamento. ”- hanno dichiarato Il Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e Mariarosaria Urraro, responsabile del sole che ride dell’isola d’Ischia.