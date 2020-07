"Passo io": iniziativa per persone anziane, sole e malate A Casamarciano il progetto "Open space"

Si chiama "Passo io" l'iniziativa promossa dal comune di Casamarciano e riservata alle persone anziane, sole o malate.

L'idea, curata dall'assessore alle politiche giovanili Angelo Piscitelli, si inserisce nell'ambito del progetto "Open Space" del servizio civile universale portato avanti dall'ente guidato dal sindaco Andrea Manzi e vuole essere un valido e concreto aiuto per tutte quelle persone che necessitano di assistenza e che sono impossibilitate a provvedere in modo autonomo.

Chiamando lo 081.19843511 sarà possibile mettersi in contatto con un volontario che provvederà alla consegna domiciliare dei generi alimentari e medicinali.

"Un aiuto ma soprattutto un gesto di solidarietà nei confronti dei meno fortunati che, con questo caldo, è preferibile restino a casa - spiega l'assessore Angelo Piscitelli - mettiamo in campo ogni strumento necessario per favorire la rete di solidarietà che non lasci nessuno indietro. Noi ci siamo".