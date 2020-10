Fornitura banchi scuole. Simonelli: sinergia con Arcuri Seviano, il sindaco: "tempestiva azione da parte della struttura commissariale"

E’ stata completata la fornitura dei banchi monoposto al circolo didattico di Saviano che permetterà agli alunni di mantenere la distanza di sicurezza prevista dalle linee guida del comitato tecnico scientifico.

Complessivamente sono stati consegnati 250 banchi monoposto, di cui 200 per il plesso “Maria di Piemonte” di via Roma e 50 per il plesso “Capocaccia” di via Cimitero.

“Desidero ringraziare il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, e tutta la struttura per l’immediata risposta alla nostra sollecitazione”, dichiara il sindaco Vincenzo Simonelli. “Struttura con la quale siamo in costante contatto, in un clima di cordiale collaborazione istituzionale, ed alla quale abbiamo sollecitato la consegna dei banchi anche per l’Istituto comprensivo 2ACiccone e per il completamento della fornitura all’Istituto superiore statale Montalcini-Ferraris”.

“Il lavoro che stiamo facendo in questi giorni è quello della mitigazione del rischio contagio anche con provvedimenti sofferti come la chiusura dei cimiteri per il giorni sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre e la sospensione del mercato settimanale - conclude il sindaco Simonelli - ma la tutela della salute dei nostri concittadini ha priorità assoluta su ogni cosa”.